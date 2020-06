Em 2011, Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins, resolveu brindar os fãs portugueses com um concerto acústico e intimista no bar Le Chat, em Lisboa. A atuação de perto de 40 minutos, anunciada poucos momentos antes no Twitter, aconteceu depois de a sua banda subir ao palco do Campo Pequeno para dois concertos.

Seis meses antes de editar "Oceania", Corgan se sentou-se no meio do bar, rodeado de seguranças, e cantou temas como 'Tonight, Tonight', 'For You Love' ou '1979'. Consulte o curto alinhamento abaixo e veja o vídeo, captado por fãs.

Glass and the Ghost Children (Fade In)

Tonight, Tonight

Eye

Song For a Son

Pale Horse

For Your Love

Pinwheels

1979