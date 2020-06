Os Grey Daze, antiga banda de Chester Bennington, divulgaram um novo single.

O videoclip para 'B12' conta com imagens do falecido músico, que se encontrava a gravar material novo com os Grey Daze antes de falecer, em 2017.

Para além de Bennington, 'B12' tem ainda a participação de Brian ‘Head’ Welch e James ‘Munky’ Shaffer, dos Korn, que trabalharam no novo álbum dos Grey Daze, "Amends", a sair a 26 de junho.

Veja o vídeo: