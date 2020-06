Matt Bellamy e a sua esposa, Elle, foram pais de uma menina.

O casal partilhou a boa-nova nas redes sociais, acrescentando algumas fotografias e vídeos da bebé, nascida no dia 7 deste mês.

"Lovella Dawn Bellamy, nascida em Los Angeles a 7 de junho de 2020 com o mesmo penteado de quarentena do pai", brincou o frontman dos Muse.

O casal deu o nó em agosto do ano passado, com Elle a anunciar a sua gravidez em fevereiro deste ano. Veja as fotos: