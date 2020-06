101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

Nenhuma banda esquece o seu primeiro palco, a sua primeira plateia, mas o primeiro palco dos The Gift, a sua primeira plateia, foi num lugar mítico em Alcobaça: o Bar Ben.

É natural numa cidade de pouco mais de 7.000 habitantes a noite se revestir de poucas coincidências e muitas afinidades. No Bar Ben encontrava-se sobretudo familiaridade – de pessoas que se via de dia a entregar o correio, numa repartição pública ou de fato e gravata a subir as escadas do palácio da justiça – mas também de gente de fora: do Porto, de Leiria, de Coimbra, de Lisboa.

Em Alcobaça morava o Bar Ben: mais que um bar, um palco alternativo, uma sala de iniciação musical e de convívios musicais. O Bar Ben estava para Alcobaça como o Johnny Guitar estava para Lisboa e o Hard Club para o Porto. Foi aí que os The Gift, nascidos do dom musical de Nuno Gonçalves mas sobretudo da sensibilidade de Nuno Gonçalves em se ter inquietado quando ouviu pela primeira vez a voz de Sónia Tavares, se estrearam, em 1995.

Nuno Gonçalves teve o mesmo assomo que o pai de Sónia quando, no barbeiro, ouviu pela primeira vez aquela voz andrógina, profunda, sensível e inquietante. Os The Gift nasceram então no Bar Ben, poderiam ter nascido noutro palco qualquer – mas nunca poderiam ter nascido fora de Portugal. Os The Gift, uma das bandas que mais sucessos alcançou em inglês, ecoam a Portugal e nunca poderiam ter sido de outro lugar.

Até 2004, ano do lançamento de AM/FM e de ‘Music’, os The Gift teriam tempo de se empatizar com um público, com rádios, com TVs, com a crítica. Os The Gift desmentem a máquina da ‘indústria’ – o que quer que signifique a sua aceção. Fundaram a editora La Folie, que é tanto uma canção dos Stranglers como uma declaração de intenções.

Os The Gift foram sempre uma banda livre, que se iniciou e se manteve sobretudo por veneração à arte que sabiam fazer. Não são vassalos dos thumbs up nem de modas – nem ditam moda. Os The Gift são uma banda com muitos improváveis com tudo para dar certo. São uma banda de público que, também pela sua liberdade, fizeram as coisas bem. Querem fazer as coisas bem: é essa a sua matriz.

Fazemos sempre menos do que consumimos. Porque é preciso consumir hordas de arte para se produzir arte. E os The Gift consumiram a sua arte muito pelas mãos de António Sérgio, que esgaravatava sons e os fazia difundir por um país mal servido de oferta e de verba para consumir que não fosse pela rádio.

António Sérgio, o lobo da Comercial, admirava os The Gift. Levou-os ao seu programa a partir do álbum de estreia, Vinyl. Como uma provocação, ou uma homenagem em forma de provocação, numa época em que o vinil era marginal, os The Gift nominaram-no assim. O cliché dos The Gift é respeitar a música – a que faziam, a que ouviam, a que ouviram. E muita daquela que ouviram havia sido editada em vinil.

Anos depois de Vinyl e de um sublime Film, os The Gift, quase 10 anos depois de terem pisado o palco do Bar Ben, avassalaram Portugal com um álbum duplo, AM/FM. Desse álbum sairia uma das suas glórias – uma confluência entre sucesso, expertise e legado: ‘Music’. A canção ‘Music’ é o (único) manifesto que regula os The Gift.

A voz amplificada de Sónia fez-nos ouvir sem cansar aqueles versos anafóricos. O despojamento da letra é balanceado pela elegância da melodia e dos arranjos – ora atmosféricos ora vigorosos. E aquela voz, mais uma vez... Se o som de Nuno Gonçalves pudesse parecer um som de outros quadrantes, a voz de Sónia viria cunhar a marca The Gift. E não poderia ser de outro quadrante qualquer.

Quando os The Gift foram à ‘Hora do Lobo’, de António Sérgio, aquando do lançamento deste álbum, o radialista convidou-os a tocar no pequeno estúdio da Comercial. Desse álbum fazia parte uma faixa escondida, a única cantada em português e a que cabia melhor na toada acústica que o estúdio impunha.

Chamava-se ‘Fácil de Entender’ e a execução de Sónia Tavares – ora doce e murmurada ora possante e incendiária – fizeram António Sérgio se magnetizar. Como magnetizado ficaria anos mais tarde o produtor Brian Eno, com quem gravaram dois álbuns. Como ficou magnetizado até hoje o seu público – que atravessa muitas idades. Sem thumbs up, sem a ‘indústria’ a querer vestir-lhes tendências caducas. Só fazendo bem, muito bem. E com a abnegação pela música que só os predestinados transportam.

I'm doing it for music

I'm doing it for love

I'm doing it for everyone around me

Ouvir também: ‘Impressiveness’ (2019). Para Nuno Gonçalves, a melhor canção de sempre dos The Gift.