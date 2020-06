O criador da icónica série "Os Sopranos" revelou, de forma acidental, o que aconteceu à personagem de Tony Soprano após o fim da mesma.

Durante uma conversa que visava promover o seu novo livro, "The Sopranos Sessions", David Chase referiu-se à cena final - em que Tony come aros de cebola com a família - como "uma cena de morte".

Questionado sobre a cena final implicava que "Os Sopranos" poderia ter tido mais duas temporadas além das seis originais, Chase respondeu que pensou naquela "cena de morte" dois anos antes do fim da série, antes de perceber o seu descuido.

(Re)Veja a última cena de "Os Sopranos":