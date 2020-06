Há dois anos, Nick Cave deu um concerto memorável no Parque da Cidade, no Porto, no âmbito do festival NOS Primavera Sound. Debaixo de um constante dilúvio, o músico australiano provou porque é uma fera rara no mundo do rock e deixou o público a chorar por mais.

Na reportagem da BLITZ lia-se: "esperava-nos um espetáculo que percorreu todo o 'pathos' do rock and roll enquanto amplificação não demasiadamente distorcida da vida, metade homilia, metade perdição. Assim é também o caminho de Nick Cave, 60 anos de corpo esguio espasmódico, cavalheiro de boas maneiras capaz de virar ao contrário a madrugada de um bar, alternador de pecado e redenção".

'Do You Love Me?', 'Jubilee Street', 'The Weeping Song' e 'Into My Arms' foram alguns dos momentos mais emocionantes da atuação, mas o ponto alto foi mesmo o grande final, com o músico a convidar uma série de fãs para se juntarem a ele em palco. Consulte o alinhamento em baixo e veja os vídeos.

Jesus Alone

Magneto

Do You Love Me?

From Her to Eternity

Loverman

Red Right Hand

Into My Arms

Girl in Amber

Tupelo

Jubilee Street

The Weeping Song

Stagger Lee

Push the Sky Away