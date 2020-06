Foi disponibilizado online o concerto que Bob Marley deu com os "seus" Wailers no Rainbow Club, em Londres, em 1977, a 4 de junho.

O concerto estará disponível no canal oficial do músico no YouTube, juntamente com imagens inéditas e gravações nos bastidores nunca antes vistas.

O espetáculo fez parte da digressão europeia em torno de "Exodus", álbum que catapultou Bob Marley para o estrelato. No passado, foi editado em DVD com o título "Live! At The Rainbow".

Confira o alinhamento e veja aqui o concerto:

‘Trenchtown Rock’

‘Rebel Music (3 O’Clock Roadblock)’

‘Burnin’ and Lootin’

‘Them Belly Full (But We Hungry)’

‘The Heathen’

‘I Shot the Sheriff’

‘War/No More Trouble’

‘Crazy Baldhead/Running Away’

‘No Woman, No Cry’

‘Lively Up Yourself’

Encore

‘Jamming’

‘Get Up, Stand Up’

‘Exodus’