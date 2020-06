Japinha, baterista da banda brasileira CPM 22, foi afastado do grupo após terem sido divulgadas conversas virtuais entre o próprio e uma fã de apenas 16 anos.

Nas conversas, que remontam a 2012, Japinha (à altura com 39 anos) e a jovem falam sobre assuntos como namoro e virgindade.

Os print screens das conversas foram partilhados no Twitter pela conta "Exposed Emo". A hashtag #exposed tem sido utilizada para denunciar casos de abuso e assédio sexual dirigidos contra mulheres.

Após o portal G1, de Globo, ter noticiado a publicação destas conversas no Twitter, os CPM 22 anunciaram a saída de Japinha do grupo. "Não compactuamos com atitudes desrespeitosas com quem quer que seja", pode ler-se num curto comunicado.

Mais tarde, o baterista comentou toda a situação com uma mensagem publicada no Instagram, onde afirma que "jamais agiria com o intuito de machucar alguém" e que algumas das afirmações feitas não correspondem à verdade.