Foi divulgado o primeiro trailer para "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", a nova comédia de Will Ferrell, centrada no universo da Eurovisão.

Ferrell, assumido fã do concurso, interpreta um músico a quem é dada a oportunidade de representar o seu país na Eurovisão - e fá-lo com toda a pompa e circunstância que se impõem.

O filme irá chegar à Netflix no próximo dia 26 de junho, e conta também com a presença de Rachel McAdams, Demi Lovato e Pierce Brosnan no elenco.

Juntamente com o trailer, foi também divulgado um curto videoclip para a canção que a dupla Ferrell-McAdams interpreta no filme, intitulada 'Volcano Man'. Veja-os aqui: