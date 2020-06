Os Flaming Lips passaram esta semana pelo "Late Show" de Stephen Colbert, tendo interpretado 'Race For the Prize' com a distância social necessária.

Mais que interpretar a canção à distância e através da internet, como tem sido feito nestes tempos de pandemia por vários músicos, os membros do grupo estiveram reunidos no mesmo espaço que o público - todos dentro de bolhas gigantes.

Veja o resultado: