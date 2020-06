Lenny Kravitz passou esta semana pelo programa de televisão do comediante Jimmy Fallon, tendo interpretado 'Believe' a partir de sua própria casa, cumprindo as regras de distanciamento social.

Durante a performance, transmitida através do Zoom, Kravitz tocou todos os instrumentos, chegando até a partilhar o ecrã consigo próprio. Veja o resultado: