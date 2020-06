David Gilmour prepara-se para editar a sua primeira canção em cinco anos: 'Yes I Have Ghosts' chega com a versão audiolivro de "A Theatre for Dreamers", a mais recente obra da mulher do músico dos Pink Floyd, Polly Samson. A música nova de Gilmour chega com a publicação do audiolivro no próximo dia 25 de junho.

O músico revela que a canção, escrita a meias com Samson, foi inspirada numa das personagens do romance, que se centra "na comunidade boémia de poetas, pintores e músicos expatriados" que se juntou na "idílica ilha grega de Hydra em 1960". Gilmour elogia a escrita da mulher, apelidando-a, em comunicado, de "vívida e poética".

"Conseguimos juntar os mundos da literatura e da música para tornar mais interessante a experiência auditiva e encontrar uma ligação com o público de uma forma nunca antes vista", descreve Samson, "espero que o audiolivro, gravado no nosso estúdio caseiro, seja tão bem recebido quanto a versão impressa e que os ouvintes gostem desta nossa colaboração criativa".