Lizzo escolheu a popular rede social TikTok para deixar uma mensagem aos seguidores a atacam devido ao seu peso. Num vídeo onde se mostra a exercitar-se numa bicicleta de treino, a fazer agachamentos e a saltar à corda, a artista norte-americana não só revela que faz exercício há 5 anos como diz: "antes de atacarem ou julgarem alguém, seja porque bebem batidos de couves ou comem McDonald's ou porque se exercitam ou não se exercitam, que tal olharem para vocês próprios e preocuparem-se com o vosso corpo?".

"A saúde não se vê apenas pela vossa aparência exterior", continua, "a saúde também é aquilo que acontece no interior. E muitos de vocês precisam de fazer uma lavagem interior". Na legenda do vídeo, Lizzo escreve: "se não gostam de envergonhar gordos... continuem a fazer scroll... OK, agora que todos os que gostam de envergonhar gordos estão aqui...".

Antes de deixar a sua mensagem, a artista de 32 anos explica: "faço exercício, de forma consistente, há cinco anos. Pode surpreender-vos o facto de não me exercitar para ter o vosso corpo ideal. Treino para ter o meu corpo ideal. E sabem que corpo é esse? Não vos diz respeito, porque sou bonita, sou forte e faço o meu trabalho". Veja abaixo.