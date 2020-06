Tom Morello respondeu, em tom irónico, a um fã que se insurgiu contra as "tretas políticas" veiculadas nas redes sociais pelos membros dos Rage Against the Machine.

Numa publicação enviada ao guitarrista, o fã em questão - que entretanto apagou a sua conta daquela rede social - afirma que era fã dos RAtM até as opiniões políticas de Morello se tornarem públicas.

"A música é o meu santuário. A última coisa que eu quero é ouvir tretas políticas quando estou a ouvir música", escreveu. "Continua a falar, e a diminuir o teu grupo de fãs".

A resposta não se fez tardar: "De que música minha eras fã que NÃO tinha 'tretas políticas'? Preciso de saber, para a apagar do catálogo", escreveu Morello. Veja: