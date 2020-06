Em 2011, Chris Cornell esteve na estrada a apresentar a sua "Songbook Tour", que consistia em versões acústicas do seu trabalho a solo e de canções dos Audioslave e Soundgarden.

Durante essa digressão, o músico pensou em tocar 'One', uma das canções mais conhecidas dos U2, mas ao procurar a letra no Google o resultado foi... 'One', dos Metallica.

Quatro anos mais tarde, Cornell decidiu juntar as duas, durante um novo espetáculo acústico em York, no estado da Pensilvânia. O resultado é tão inesperado como interessante - e valeu-lhe vários aplausos: