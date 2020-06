O líder dos HMB, Héber Marques, o mais recente convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, confessou-nos que a fé o ajudou a manter-se positivo durante o confinamento imposto pela pandemia de Covid-19.

"A fé ajuda-me a olhar para estes infortúnios de outra maneira, partindo do princípio que tudo acontece porque Deus assim o permite", começa por dizer o músico, "é a forma como vejo as coisas. A fé ajuda-me a tentar não cair no desespero". Para ouvir a partir dos 5m e 53s.