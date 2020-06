Josh Homme recordou o amigo Anthony Bourdain, conhecido autor, cozinheiro e apresentador de vários programas de televisão.

Bourdain morreu há precisamente dois anos, tendo-se suicidado em França enquanto gravava um episódio da série "Parts Unknown".

O líder dos Queens of the Stone Age partilhou uma fotografia de ambos, com a legenda "sinto a tua falta", no Instagram. Veja: