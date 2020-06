Lars Ulrich foi instado pela revista Rolling Stone a escolher aqueles que são, para si, os melhores álbuns de sempre do rock e do metal.

O baterista dos Metallica não seleccionou nenhum dos discos da sua própria banda, focando-se sobretudo nas suas influências.

Da lista fazem parte nomes como os AC/DC e os Motörhead, mas também grupos nascidos depois dos Metallica, como os Alice In Chains, System of a Down e Rage Against the Machine.

Confira a lista de Lars Ulrich:

AC/DC – Let There Be Rock, 1977

Alice in Chains – Dirt, 1992

Black Sabbath – Sabotage, 1975

Blue Öyster Cult – On Your Feet or On Your Knees, 1975

Deep Purple – Made in Japan, 1972

Diamond Head – Lightning to the Nations, 1980

Guns N’ Roses – Appetite for Destruction, 1987

Iron Maiden – The Number of the Beast, 1982

Judas Priest – Unleashed in the East, 1979

Mercyful Fate – Melissa, 1983

Motörhead – Overkill, 1979

Rage Against the Machine – The Battle of Los Angeles, 1999

System of a Down – Toxicity, 2001

UFO – Strangers in the Night, 1979

Warrior Soul – The Space Age Playboys, 1994