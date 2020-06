Héber Marques, líder dos HMB e mais recente convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, pronunciou-se sobre as críticas de profissionais da área do futebol ao facto de os espetáculos culturais já se poderem realizar com público a assistir, no contexto da pandemia de Covid-19.

"Um campo de futebol não é igual a uma sala de espetáculos. São contextos diferentes", defende o músico, depois de ter também comentado o facto já ter havido concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, e de a praça de touros ainda não ter recebido touradas, o que tem motivado queixas de toureiros. Para ouvir a partir dos 29m e 09s.