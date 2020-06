A edição de 2020 do festival de Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, foi cancelada devido à pandemia da Covid-19.

O evento deveria ter-se realizado em abril mas, por causa da doença, foi entretanto adiado para o mês de outubro. Porém, essa data está agora também fora de questão.

De acordo com a Billboard, o festival - que concentra 125 mil pessoas - poderá regressar em abril de 2021, com capacidade reduzida, ou em outubro do mesmo ano, com a sua capacidade total.

Do cartaz da edição de 2020 faziam parte nomes como os Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean.