Serj Tankian diz-se "confuso" com os fãs que não entendem que as canções dos System of a Down contêm mensagens fortemente políticas, e deixou-lhes algumas "farpas" durante uma entrevista ao podcast "Side Jams", de Bryan Reesman.

"Quando vejo pessoas que comentam, nas minhas redes sociais, 'adoro a tua música, mas não quero saber das tuas ideias políticas', levo na boa - se forem simpáticas, mas às vezes são mesmo más", comentou.

"Mas não percebo, e há muita gente que me segue que lhes responde: 'não ouviram o que ele tem cantado ao longo de 20 anos? Tem andado a dizer todas estas coisas na sua música ao longo desse tempo. Não percebem a mensagem?'".

Para o vocalista dos System of a Down, alguns dos fãs da banda "nem sequer pensaram que a 'B.Y.O.B.' é uma canção anti-imperialista". "Não sei como poderiam falhar essa mensagem, mas tudo bem".