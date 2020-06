Os Killers interpretaram uma versão nova de 'Land of the Free', que passou a incluir versos sobre George Floyd.

Esta versão foi publicada na conta oficial da banda no Instagram, e conta agora com os versos "Eight measured minutes and 46 seconds, another boy in the bag / Another stain on the flag", uma referência à morte de Floyd.

Ouça aqui a nova versão de 'Land of the Free':