Morreu Bonnie Pointer, cantora e membro fundador das Pointer Sisters. Tinha 69 anos e sofreu uma paragem cardíaca.

A sua morte foi confirmada pela irmã, Anita, ao website TMZ: "A nossa família está desolada. Em nome dos meus irmãos e eu, e em nome de toda a família Pointer, pedimos que rezem por nós".

As Pointer Sisters foram um dos maiores grupos de R&B dos anos 70 e 80, tendo lançado o seu álbum de estreia, homónimo, em 1973.

No mesmo ano, o grupo chegou ao top 20 das tabelas de vendas norte-americanas com 'Yes We Can Can', canção escrita por Allen Toussaint.

Bonnie deixou as Pointer Sisters em 1977, para se focar na sua carreira a solo. O seu primeiro single, 'Heaven Must Have Sent You', chegou ao 11º lugar da tabela da Billboard.

Nos anos subsequentes, a cantora deixou de editar música com tanta frequência, focando-se apenas nas atuações ao vivo. O seu último trabalho, "Like a Picasso", data de 2011.