Yann Tiersen, Lionel Richie e Herbie Hancock são os três primeiros nomes reconfirmados para a edição de 2021 do festival EDP Cool Jazz, estando as atuações agendadas, respetivamente, para os dias 21, 25 e 28 de julho. Recorde-se que o evento iria realizar-se ao longo do mês de julho deste ano e foi adiado devido à pandemia de Covid-19.

A promotora Live Experiences revela em comunicado que os bilhetes para os concertos, que se realizam no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, estarão disponíveis para venda a partir de 11 de junho. Os ingressos já comprados são válidos para 2021 e não será necessário efetuar troca.

Quem pretender trocar os bilhetes já adquiridos por um voucher de igual valor, poderá fazê-lo no local de compra. O voucher ficará válido até 31 de dezembro de 2021 e poderá ser trocado por bilhetes para outro concerto do festival ou para outros eventos realizados pela Live Experiences. Caso não for utilizado, poderá ser pedido o reembolso do dinheiro a partir de de 1 de janeiro de 2022 e durante 14 dias.

Os bilhetes para o concerto de Yann Tiersen custam entre €25,00 e €50,00, para a atuação de Lionel Richie custam entre €35,00 e €75,00 e para Herbie Hancock entre €25,00 e €50,00.