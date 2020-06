Ana Moura, Miguel Araújo, Pedro Abrunhosa e Xutos & Pontapés são alguns dos nomes confirmados para os concertos Noites de Verão em Gaia, que marcam o regresso aos eventos ao ar livre e realizam-se no Estádio Municipal, em Lavandeira, em quatro fins de semana de julho e agosto. Os espetáculos, organizados pela Câmara Munipal de Gaia, começam sempre às 22h00 (portas abrem às 20h30) e os bilhetes, à venda nos locais habituais, custam €10,00.

Segundo o comunicado enviado à imprensa, os espetáculos cumprem as regras da Direção-Geral da Saúde em contexto de pandemia de Covid-19: "os lugares serão previamente identificados por cadeiras e respetivas marcações, cumprindo um distanciamento mínimo de metro e meio entre espectadores. A entrada e a saída do público terão circuitos próprios e haverá sinalização e marcas físicas no chão para que não existam filas e se cumpram 2 metros entre as pessoas".

Veja abaixo o cartaz completo.

José Cid - 10 de julho

Carolina Deslandes - 11 de julho

Ana Moura - 17 de julho

Pedro Abrunhosa - 18 de julho

Miguel Araújo - 24 de julho

Xutos & Pontapés - 25 de julho

Herman José - 31 de julho

Mariza - 1 de agosto