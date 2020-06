Donald Trump gosta de ouvir as canções 'Macho Man' e 'Y.M.C.A.' nos seus comícios políticos e até agora os Village People, responsáveis pelos dois temas, não tinham problemas com isso. Contudo, o líder do grupo, Victor Willis, veio agora mostrar o seu descontentamento num comunicado partilhado no Facebook. O que mudou? As ameaças que o presidente norte-americano fez contra os manifestantes do movimento Black Lives Matter em Minneapolis.

"Se Trump der ordens aos militares para disparar contra os seus próprios cidadãos, os americanos vão juntar-se em tão grande número junto da Casa Branca que ele pode ser obrigado a demitir-se antes das eleições. Não o faça, Sr. Presidente", começou por escrever Willis, "e peço-lhe que nunca mais use nenhuma da minha música nos seus comícios, especialmente 'Y.M.C.A.' e 'Macho Man'. Peço desculpa, mas não consigo mais olhar para o lado".

Antes destas declarações, o líder da banda nova-iorquina tinha dito que não tinha qualquer problema quanto ao facto de Trump usar as suas canções porque elas não estavam a ser usadas de forma "perfeitamente legal".