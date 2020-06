Ainda a lutar pela vida, devido à Covid-19, o ator Nick Cordero poderá estar agora mais perto de sobreviver, poucos dias depois de a mulher, Amanda Kloots ter revelado que os médicos a aconselharam a despedir-se do marido. Segundo novas informações divulgadas por Kloots, o ator está a submeter-se a um tratamento com células estaminais que podem ajudar à recuperação e fortalecimento dos pulmões.

Aos 41 anos, o ator, mais conhecido pelos seus papéis na Broadway, esteve seis semanas em coma induzido devido a problemas relacionados com o novo coronavírus. Durante o período em que esteve adormecido, os médicos tiveram de amputar uma das pernas para impedir coágulos sanguíneos e colocaram-lhe um pacemaker temporário. Além disso, Cordero sofreu dois pequenos AVCs, uma septicémia e surgiram-lhe fungos nos pulmões.

"Tenho algumas novidades excitantes sobre o Nick", escreveu Kloots no Instagram, "começámos um tratamento de células estaminais e acabámos agora. Foi uma decisão que tomámos há uns dias e o hospital colocou tudo em andamento. Isto pode ser ótimo. Claro que não há garantias absolutamente nenhumas - nunca há garantias - mas espero que consiga ajudá-lo, mesmo que só ajude 1%. Mesmo que seja só uma ponte para o próximo passo de cura. Mal posso esperar por saber se algo sai daqui que possa ajudar a reparar e fortalecer os pulmões do Nick e fazer com que melhore um pouco. Façam figas".