Everything Is New

O festival NOS Alive anunciou esta segunda-feira que irá proceder ao reembolso dos valor dos bilhetes comprados para a edição deste ano, cancelada em virtude da pandemia de covid-19. Os interessados poderão fazê-lo a partir de 25 de julho de 2021, depois de realizada a edição do próximo ano, e não apenas em janeiro de 2022, como determina o contexto legal da proibição de festivais e espetáculos de natureza análoga até 30 de setembro de 2020.

Segundo a Everything Is New, é dada essa possibilidade aos portadores de bilhete que não desejarem trocar o seu ingresso por uma entrada para a edição de 2021 do festival de Algés. O mesmo se aplica a quem não quiser trocar o bilhete por um vale no mesmo valor para gastar noutros eventos da Everything Is New.

“Quem infelizmente não possa comparecer nas novas datas do festival NOS Alive 2021 e não quiser ir a nenhum outro evento da Everything Is New, poderá solicitar o reembolso a partir do dia 25 de julho de 2021 e até ao final dos primeiros 14 dias úteis de janeiro de 2022”, pode ler-se em comunicado.

Quem preferir trocar por um bilhete para a edição de 2021 ou por um vale aplicável noutros espetáculos da Everything Is New poderá fazê-lo a partir da próxima segunda-feira, 15 de junho.

Também o festival NOS Primavera Sound, do Porto, anunciou medida semelhante na passada semana.