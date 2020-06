Os Major Lazer, de Diplo, são a mais recente confirmação para a edição de 2021 do festival MEO Sudoeste.

O grupo estava confirmado na edição de 2020, que foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. Em 2021, subirá ao Palco MEO a 5 de agosto.

Os Major Lazer juntam-se assim aos anteriormente confirmados Bad Bunny, Meduza, ProfJam e Bispo no cartaz do MEO Sudoeste. O festival irá realizar-se de 3 a 7 de agosto de 2020, na Herdade da Casa Branca, Zambujeira do Mar.

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 48 euros (diário) aos 105 euros (passe geral) até ao dia 31 de dezembro de 2020.