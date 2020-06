Lady Gaga foi a oradora convidada para uma cerimónia virtual em honra de todos os que se graduaram em 2020, promovida pelo YouTube.

A cantora começou por explicar que tinha um outro discurso preparado, sobre a "experiência partilhada" que todos tiveram em tempos de pandemia, mas que o alterou após a morte de George Floyd e subsequentes protestos.

"Vocês estão a assistir a um momento essencial na evolução do país. Vai haver mudança, e para melhor", afirmou.

Descrevendo a sociedade americana como uma floresta plantada com sementes racistas, Gaga disse ainda acreditar que "as pessoas que estão a ouvir este discurso são as que irão fazer acontecer esta mudança".

"Vocês são as sementes que crescerão até formarem uma floresta diferente, muito mais bonita", acrescentou.

Veja o discurso completo de Lady Gaga: