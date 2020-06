O rapper norte-americano Lil Wayne está a braços com uma polémica depois de ter feito declarações inflamadas na sequência da morte do afro-americano Geoge Floyd às mãos das autoridades, defendendo que as pessoas têm de "parar de culpar todas as pessoas de uma determinada etnia ou todas as pessoas que usem um distintivo da polícia". As críticas não tardaram e, agora, o artista de Nova Orleães veio defender as declarações iniciais recordando que foi salvo por um agente da polícia branco quando tinha 12 anos.

"Quando era novo, com uns 12 anos ou assim, dei um tiro a mim próprio e fui salvo por um polícia, o tio Bob", começa por contar Wayne no mais recente episódio do seu programa de rádio "Young Money", "têm de compreender que a forma como vejo a polícia se alterou desde então. Fui salvo por um polícia branco. Uma série de polícias negros ignoraram-me quando me viram deitado no chão com um buraco no peito. Ele recusou-se a fazê-lo".

Wayne acrescenta que enquanto os outros agentes foram em busca da arma, o "tio Bob" pegou no carro e levou-o ao hospital: "não esperou pela ambulância. Pediu a alguém para guiar o carro dele e assegurou-se de que eu me mantinha vivo. Esse é o tio Bob e a história do tio Bob". Depois de recordar que viu muita coisa acontecer no bairro onde cresceu, o artista dá um exemplo mais recente para defender que "temos de saber bem quem é a pessoa que acusamos de alguma coisa": "há poucos dias, estava num avião privado e tinha um piloto - pago pelos meus pilotos, obviamente, porque é um avião privado - e tive um problema com ele. Acontece que era caucasiano".

"Fui ter com ele para falar e ele disse-me para sair dali e voltar para o meu lugar", continua, "deve ter pensado que estava a voar na United Airlines ou assim, deve ter-se esquecido de que era o meu avião. Penso que se esqueceu do que estava a acontecer. Sabem o que aconteceu? Chamou a polícia, que estava à minha espera quando aterrámos. Felizmente que perceberam a situação e me deixaram ir diretamente para casa".

Como forma de calar os críticos, o rapper termina dizendo: "antes de especularem sobre o que quer que seja, entendam que eu também passo por certas situações e que todos temos as nossas histórias. Por isso, não me julguem sem razão. Não me julguem. Fiquem na vossa e ajudem da forma que puderem. Estamos todos nisto juntos".