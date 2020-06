O Festival Jazz em Agosto vê cancelada a sua 37ª edição. Em comunicado, a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), que o organiza, comunica que levará a cabo este ano um novo festival, denominado Jazz 2020, a realizar ao longo de seis dias: 31 de julho, 1 e 2 de agosto; 6, 7 e 8 de agosto. O local é o mesmo, o Anfiteatro ao Ar Livre da Gulbenkian, em Lisboa, mas a programação estende-se também a Coimbra e Porto.

A razão apontada para a mudança de modelo é "o contexto atual de pandemia", pretendendo a FCG "apoiar o regresso dos músicos portugueses de jazz ao palco e ao reencontro com o público". Foi, por isso, estabelecida uma parceria com a Associação Porta-Jazz, do Porto, e o Jazz ao Centro Clube, de Coimbra, para a apresentação conjunta de um ciclo de concertos, cujas datas e locais ainda não foram confirmados.

O Jazz 2020 contará assim com 10 concertos: 6 em Lisboa, no Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação Gulbenkian, 2 no Porto e 2 em Coimbra. "Numa altura em que muitos artistas viram os seus projetos cancelados ou adiados, esta edição é também uma oportunidade única para apoiar mais de 60 músicos e as equipas técnicas envolvidas na produção destes concertos", pode ler-se em comunicado.

Programa

Lisboa, Anfiteatro ao Ar Livre, Fundação Calouste Gulbenkian

Coreto

Sex, 31 jul, 21:30

Susana Santos Silva – Impermanence

Sáb, 01 ago, 21:30

Angélica V. Salvi – Phantone + The Selva – Canícula Rosa

Dom, 02 ago, 21:30



Daniel Bernardes & Drumming GP – Liturgy of the Birds

Sex, 07 ago, 21:30

João Lencastre – Parallel Realities

Sáb, 08 ago, 21:30

Lantana + João Mortágua – Dentro da Janela

Dom, 09 ago, 21:30

Coimbra, Jazz ao Centro Clube

TGB III – Sérgio Carolino, Mário Delgado e Alexandre Frazão

Data e local a anunciar

Luís Vicente, Hugo Antunes e Pedro Melo Alves

Data e local a anunciar

Porto, Associação Porta Jazz

Ricardo Toscano, Rodrigo Pinheiro, Miguel Mira e Gabriel Ferrandini

Data e local a anunciar

André Rosinha Trio – Árvore

Data e local a anunciar