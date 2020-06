Corey Taylor deu uma entrevista ao programa TrunkNation, da rádio SiriusXM, onde avançou mais detalhes acerca do seu álbum de estreia a solo.

O músico explicou que o disco será composto por "canções que não cabem" nos Slipknot e nos Stone Sour, as suas bandas de sempre.

"É algo que as pessoas me pediam para fazer há anos, e que eu sempre rejeitei", afirmou, apelidando a ideia de um disco a solo de "gananciosa".

"Tenho duas bandas. Que mais posso querer? Mas a ideia ficou, e eu continuei a pensar nela. Do género: a que soaria um álbum meu a solo?".

"Foi aí que olhei para a minha gaveta, e vi que tinha várias canções que não se encaixavam em nenhuma das bandas. E foi isso que despoletou" este disco, continuou.

A pandemia da Covid-19 permitiu a Corey Taylor concentrar-se neste projeto, o qual só iria começar em 2021. Juntamente com alguns colaboradores, o músico fechou-se num estúdio durante duas semanas, gravando 25 canções. "Foi de loucos", afirmou.

Uma dessas canções, a primeira no alinhamento do álbum, remonta aos seus tempos de liceu. "Foi uma daquelas coisas que me levou anos de trabalho, a melhorar o meu ofício para ter a confiança de a completar", disse.

Para além do disco, ainda sem título ou data de lançamento revelados, Taylor garantiu aos fãs que, após a pandemia, irá fazer uma digressão a solo em apresentação do mesmo.