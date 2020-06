Brian May, dos Queen, foi eleito o melhor guitarrista de todos os tempos pelos leitores da revista Total Guitar, batendo assim a concorrência de nomes como Eric Clapton, Jimmy Page dos Led Zeppelin, Jimi Hendrix ou Eddie Van Halen. O músico britânico de 72 anos reagiu à eleição, dizendo que ficou "sem palavras".

"Devo dizer que foi completamente inesperado", confessou May, "estou, obviamente, muito emocionado com o facto de as pessoas sentirem isso de mim. Tenho plena consciência que, tecnicamente, nem estou no top 3 de melhores guitarristas. O que isto me diz é que aquilo que fiz teve impacto nas pessoas e isso é muito importante para mim.

Depois de dizer que nunca se considerou um "virtuoso" e que o que tenta é tocar com o coração, o músico explica que Jimi Hendrix é o seu "número um" no que a guitarristas diz respeito, "para mim, ele ainda é sobre-humano", e que Jimmy Page é uma grande influência. "É quase da minha geração, mas um bocadinho mais velho, e andámos na mesma escola primária", recorda, "portanto sempre o admirei. É um mestre da invenção".