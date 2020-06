Shawn "Clown" Crahan, percussionista e membro fundador dos Slipknot, lançou um repto: criarem as suas próprias máscaras, inspiradas por aquelas que são usadas pela banda.

O concurso foi anunciado através da conta oficial do Knotfest no Twitter, com uma mensagem de "Clown": "Take off your face".

"Criem a vossa máscara pessoal, e enviem-ma", escreveu. "Pode ser criada a partir do nada, ou a partir de uma máscara já existente".

Os fãs poderão enviar as suas criações aos Slipknot a partir deste link. Os vencedores terão a oportunidade de conversar com "Clown", através de videochamada.