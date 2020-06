Héber Marques, dos HMB, o convidado desta semana do podcast Posto Emissor, confessa que não foi fácil o período de confinamento devido à pandemia de Covid-19, especialmente por ter dois filhos ainda de tenra idade.

“Tenho dois filhos e com a experiência do confinamento claramente não vou ao terceiro”, começou por brincar o músico, "mas a minha experiência foi muito isso. Passei muito tempo com os meus filhos, que têm 5 e 3 anos e precisam de muita atenção e disponibilidade".

