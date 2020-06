Quem acompanhou de perto o seu percurso nas Savages, ou mesmo quem a conhecia já na dupla John & Jehn, sabe que Jehnny Beth nunca foi pessoa de carregar no travão. A intensidade com que sempre agarrou canções bojudas pelos colarinhos tornou-se rapidamente a sua imagem de marca e transformou-a numa das perfomers mais cativantes do rock da última década. A dança sedutora das suas prestações ao vivo, algures entre uma caçada na savana e uma orgia de sentidos, não só não desvirtua a violência das canções como lhes acrescenta dimensões inimagináveis. Beth é um animal, de corpo esguio e voz maciça, quer em palco quer em disco. E “To Love Is To Live”, a sua estreia em nome próprio, não desfaz essa imagem.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.