Agir deixou uma nova mensagem de apoio ao movimento Black Lives Matter, nas redes sociais.

Partilhando uma fotografia de um manifestante deitado no chão, de cara tapada e punho semi-erguido, o rapper escreveu ainda "por mais corpos que caiam no chão e por mais sangue que se derrame, cadáveres serão sempre aqueles que vagueiam sem alma nem compaixão".

O músico português já havia, na semana passada, escrito sobre os protestos que estão a assolar os Estados Unidos após a morte de George Floyd: "Irrespirável o ar dos tempos. Muita gente continua a sentir literalmente na pele, na cor da pele, a injustiça, o preconceito e o medo. O medo de simplesmente existir".

A mensagem de Agir surge também poucos dias após ter sido alvo de um ataque por parte do deputado André Ventura. No Instagram, o músico pediu "aos partidos que nos governam desde o 25 de abril" para resolverem rapidamente questões como a corrupção e as desigualdades. "É a única maneira de travar a extrema-direita", salientou.