No dia em que celebrou 70 primaveras, Jorge Palma recebeu, nas suas redes sociais, os parabéns de dezenas de músicos, amigos, familiares e até do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A importância que as canções de Jorge Palma têm na vida de quem lhe deu os parabéns foi um dos temas recorrentes das mensagens em vídeo, por vezes completadas com pequenas versões de canções suas, como aconteceu com Herman José, Márcia, Clã, Samuel Úria, Miguel Araújo ou David Fonseca.

Veja aqui algumas das mensagens de parabéns - carinhosas, divertidas e sentidas - que Jorge Palma recebeu.