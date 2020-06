A revista Forbes divulgou, esta quarta-feira, a lista das 100 celebridades que mais faturaram ao longo do último ano.

A lista é liderada por Kylie Jenner, que ganhou algo como 590 milhões de dólares em 2019, seguindo-se o rapper Kanye West (170 milhões de dólares) e o tenista Roger Federer (106,3 milhões de dólares).

O top 5 é completado por dois futebolistas: o português Cristiano Ronaldo (105 milhões de dólares) e o argentino Lionel Messi (104 milhões de dólares).

No que ao mundo da música diz respeito, destaque para a presença de Elton John (na 14ª posição), Ariana Grande (17ª) e dos Jonas Brothers (20ª) no top 20, com uma pequena surpresa a ocupar a 43ª posição: a jovem Billie Eilish.



Confira as listas das celebridades mais ricas:

As 10 celebridades mais ricas

1. Kylie Jenner

2. Kanye West

3. Roger Federer

4. Cristiano Ronaldo

5. Lionel Messi

6. Tyler Perry

7. Neymar

8. Howard Stern

9. Lebron James

10. Dwayne Johnson