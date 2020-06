Os Radiohead partilharam mais uma gravação integral de um dos seus concertos, com vista a ajudar os fãs a manter o isolamento e distanciamento social.

Desta feita, a banda britânica partilhou a sessão "In Rainbows From the Basement", de 2008.

O concerto, gravado em estúdio, mostra os Radiohead a interpretar vários temas presentes em "In Rainbows", bem como canções de "Hail to the Thief" ('Myxomatosis') e "Kid A" ('Optimistic').

Veja o concerto: