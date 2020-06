O NOS Primavera Sound, que remarcou a edição que deveria ter lugar este ano para os dias 10, 11 e 12 de junho de 2021, devido à pandemia de Covid-19, anunciou agora a política de bilheteira que seguirá, anunciado que devolverá o dinheiro ainda em 2021 aos portadores de ingressos que não possam estar presentes no evento.

Segundo o comunicado partilhado pela organização do festival, quem já tiver bilhete e pretender assistir à edição do próximo ano deverá trocá-lo por um novo a partir do dia em que as vendas abrirem e até 31 de dezembro deste ano. A troca deverá ser feita no local da compra e não tem quaisquer custos associados.

Quem decidir não marcar presença no evento ou estiver impossibilitado de comparecer, poderá pedir o reembolso do dinheiro entre os dias 15 e 30 de junho de 2021. A devolução da quantia paga será efetuada, depois, entre 1 e 15 de julho.

Recorde-se que o cartaz para a edição de 2021 ainda não foi confirmado ou reconfirmado, apesar de a edição espanhola do evento já o ter feito. Na edição deste ano, estariam presentes nomes como Lana Del Rey, Beck, Tyler, The Creator, FKA Twins, Bad Bunny ou Pavement.