O festival Super Bock Super Rock, que devido à covid-19 foi adiado para julho de 2021, anunciou hoje três nomes.

No próximo ano, atuarão no Meco o português Slow J, os britânicos Jungle e a norte-americana Kali Uchis. Todos faziam parte do cartaz de 2020.

Os Jungle, que farão um DJ set, tocam no Palco Somersby a 15 de julho, ao passo que Slow J atua a 16 de julho e Kali Uchis a 17, ambos no palco Super Bock.

Também para 17 de julho, o Super Bock Super Rock já havia confirmado Foals, Local Natives e Boy Pablo, que são igualmente contratações deste ano que transitam para 2021.