Ana Moura, António Zambujo, Diogo Piçarra e Carolina Deslandes são alguns dos 21 nomes confirmados no cartaz do novo Festival Regresso ao Futuro, que no dia 20 de junho leva a música ao vivo de volta aos palcos de 21 teatros municipais de norte a sul do país.

O evento marca assim o regresso ao ativo depois da interrupção causada pela pandemia de Covid-19 e tem como principal missão, segundo o comunicado enviado à imprensa, contribuir para "a circulação artística, agindo como um catalisador de esperança, resiliência e confiança para o público, sempre dentro das regras sanitárias em vigor".

De Bragança a Faro, passando por Lisboa, Matosinhos ou Caminha, o festival contará com 21 atuações em simultâneo, a partir das 21h30. Os bilhetes, com preço único de €10,00, serão colocados à venda na próxima terça-feira, 9 de junho, nos locais habituais e nas bilheteiras do teatros.

A organização, a cargo da Sons Em Trânsito, acrescenta no comunicado que o festival é, igualmente, "um acontecimento solidário" cujas receitas serão entregues ao Fundo de Solidariedade para a Cultura, destinado a apoiar financeiramente todos os profissionais dos setores das artes "que se encontram a braços com uma crise sem precedentes".

Ao público pede-se, também, que leve "alimentos não perecíveis" para os teatros, que serão depois distribuídos pela União Audiovisual aos profissionais do setor que se encontram em "situação de maior vulnerabilidade alimentar".

Consulte abaixo o cartaz completo do Festival Regresso ao Futuro.

António Zambujo > Torres Novas - Teatro Virgínia

Agir > Leiria - Teatro José Lúcio da Silva

Ana Moura > Oliveira do Bairro - Quartel das Artes

Aurea > Figueira da Foz - Centro de Artes e Espectáculos

Bárbara Tinoco> Albergaria-a Velha - Cineteatro Alba

The Black Mamba > Aveiro - Teatro Aveirense

Carolina Deslandes > Bragança - Teatro Municipal

Clã > Almada – Teatro Joaquim Benite

Camané > Cascais - Parque Palmela

D.A.M.A > Setúbal - Fórum Municipal Luísa Todi

Diogo Piçarra > Faro - Teatro das Figuras

Fernando Daniel > Estarreja - Cine-Teatro de Estarreja

Gisela João > Fafe - Teatro Cinema de Fafe

Miguel Araújo > Caminha, Teatro de Valadares

Pedro Abrunhosa > Ovar - Centro de Arte de Ovar

Rita Redshoes > Lisboa - São Luiz Teatro Municipal

Salvador Sobral > Santarém - Teatro Sá da Bandeira

Samuel Úria > Lisboa - Cinema São Jorge

The Gift > Loulé - Cineteatro Louletano

Tiago Bettencourt > Castelo Branco - Cine-Teatro Avenida

Tiago Nacarato > Matosinhos - Cine-Teatro Constantino Nery