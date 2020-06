O espetáculo dos Aerosmith agendado para 26 de junho na Altice Arena, em Lisboa, foi adiado devido à situação provocada pela covid-19. 8 de junho de 2021 é a nova data do espetáculo no mesmo local. Os Rival Sons mantêm-se como banda de abertura.

"Os Aerosmith vão ser sempre uma banda para os fãs, dos fãs e pelos fãs. Foi por isso que decidimos reagendar a nossa digressão europeia para o verão de 2021, de forma a concentrarmo-nos na saúde e no bem-estar de toda a gente durante estes tempos sem precedentes. Por favor, conservem os vossos bilhetes pois serão honrados nas novas datas", afirmou a banda em comunicado.

De acordo com a Everything Is New, os bilhetes já adquiridos "mantêm-se válidos para a nova data".

Preços:

Golden Circle * 95€

Plateia em Pé* 70€

Balcão 1 (i) * 95€

Balcão 1 (ii) * 85€

Balcão 1 (i) Vis Red * 80€

Balcão 1 (ii )Vis Red * 75€

Balcão 2 * 59€

Mob Condicionada * 59€