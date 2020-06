Com a indústria dos concertos a tentar reinventar-se, uma novidade aguarda os melómanos de Londres.

No próximo outono, em localização por enquanto secreta, abrirá portas a One Night Records: um conceito "imersivo" de música, que permitirá aos espectadores usufruírem de uma noite com amigos ou familiares, mantendo o distanciamento físico que permita travar a propagação do novo coronavírus.

Segundo a imprensa britânica, o acesso à sala será feito através de "um labirinto de túneis escondidos" e, no interior da mesma, serão projetados concertos históricos de artistas como Chuck Berry, Billie Holiday ou Louis Armstrong.

Poderão comprar bilhete grupos no máximo de quatro pessoas - amigos ou familiares. As máscaras serão obrigatórias no interior da sala.