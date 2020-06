O convidado do vigésimo episódio do podcast Posto Emissor é Héber Marques, líder dos HMB. O músico começou por falar sobre "Melodramático", o novo e "complicado" quarto álbum da sua banda, mas em conversa com Mário Rui Vieira e Lia Pereira explicou também como se agarrou à sua fé para lidar com a pandemia de Covid-19.

A conversa passou também pela forma como o músico acompanha as manifestações antirracistas que extravasam os Estados Unidos depois da morte de George Floyd às mãos da polícia, em Minneapolis, e recua ao momento em que sentiu na pele o racismo institucionalizado, da parte de uma professora.

O regresso aos concertos, o diálogo que a pandemia abriu entre artistas e a forma como explicou à filha mais velha o que é o racismo foram outras temáticas abordadas na conversa com Héber Marques.

No episódio desta semana abordamos também o regresso da música ao vivo aos palcos portugueses, com o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz", de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo; a opiniões contraditórias relativamente à "Blackout Tuesday"; e entrevista que fizemos a Norah Jones; e os novos álbuns de Margarida Pinto, que conhecemos com os Coldfinger, e Nap Eyes.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais para cumprir as recomendações das autoridades de saúde devido à covid-19, esteve a cargo de Mário Rui Vieira e contou com edição multimédia de Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.