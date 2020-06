O baterista dos System of a Down, John Dolmayan, elogiou o trabalho de Donald Trump em relação às minorias étnicas, nos Estados Unidos.

Partilhando uma fotografia do atual presidente dos Estados Unidos, Dolmayan enumerou todo o trabalho realizado por Trump em prol dessas minorias, deixando uma mensagem aos fãs para que "não deixem que as narrativas que nos estão a ser impostas ofusquem a veracidade destas afirmações".

"O presidente mais atacado da história é o melhor amigo das minorias. Se não acreditam, olhem para as estatísticas. Se não gostarem de as ler, elas não deixam de ser verdade".

As palavras de Dolmayan surgem poucos dias após o vocalista dos System of a Down, Serj Tankian, ter deixado duras críticas a Trump.

"Um líder a sério falaria à nação como deve ser, e um homem a sério enfrentaria os manifestantes nas ruas, em pessoa. Mas, tal como outros líderes corruptos e antidemocráticos, percebeste que esta não é a tua gente e tu não és o nosso Presidente", escreveu.