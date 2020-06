A dupla hip-hop Run the Jewels lançou esta quarta-feira o seu novo álbum, "RTJ4", dois dias antes da data prevista de lançamento.

O disco encontra-se disponível para streaming, em todas as principais plataformas, e também para download gratuito através do website dos Run the Jewels.

Explicando o porquê de o terem lançado mais cedo, os Run the Jewels acrescentaram um curto comunicado ao disco: "O mundo está infestado com tretas, por isso fiquem com algo cru para ouvirem enquanto tentam lidar com tudo isso".

"Esperamos que vos traga alguma alegria. Mantenham-se seguros e esperançosos, e obrigado por terem dado a dois amigos a oportunidade de serem ouvidos e fazerem o que amam".

Embora o download seja gratuito, os Run the Jewels estão a encorajar os fãs a fazer doações à National Lawyers Guild e a outras associações de defesa da justiça e da igualdade.

"RTJ4" é composto por 11 faixas, e conta com as colaborações de nomes como Zack de la Rocha, Mavis Staples, Josh Homme e Pharell Williams, entre outros.

Ouça-o aqui: