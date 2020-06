Morreu Chris Trousdale, antigo membro da boys band Dream Street. Tinha 34 anos e estava infetado com o novo coronavírus.

O cantor faleceu na passada terça-feira num hospital de Burbank, Califórnia, onde se encontrava internado e a lutar contra a Covid-19.

Trousdale juntou-se aos Dream Street em 1999, com apenas 14 anos, permanecendo na banda até ao fim desta, em 2002.

Nesse curto período de tempo, os Dream Street editaram, dois álbuns e obtiveram algum êxito nas tabelas de vendas, destacando-se 'It Happens Every Time', o seu maior single, que chegou à 48ª posição.

Para além da música, Chris Trousdale tentou a sua sorte na televisão, participando como ator em séries como 'Days of Our Lives' e 'Lucifer'.